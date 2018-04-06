أمين آل وحيد: مسابقات التايكوندو تسير وفق ماهو مخطط له

محمد السعران(صدى):

تعمل لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي للتايكوندو جهوداً كبيرة لتقديم موسماً رياضياً يليق بما وصل إليه التايكوندو السعودي من تقدم ملحوظ على المستوى العالمي سواءً على مستوى المنتخبات السعودية أو الحكام والمدربين واللاعبين .

وأوضح مشرف عمل لجنة المسابقات أمين آل وحيد أنه ومنذ تكليفي بأعمال اللجنة تم العمل على قدم وساق لاستغلال الامكانيات لتقديم عمل يتواكب مع ماوصل إليه التايكوندو السعودي مشيداً بتوجيهات واهتمام رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد العمري وشاكراً له على ثقته بتكليفه لهذه المهمة لخدمة شباب هذا الوطن .