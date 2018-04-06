” واتساب ” يصدر تحديثاً يسهل تسجيل الرسائل الصوتية

عادل الحربي(صدى):

أشار موقع ” جي إس إم آرينا ” التقني المتخصص, إلى أن التطبيق ” واتساب ” طرح فعلياً في نسخة ” البيتا ” الخاصة به على نظام تشغيل ” أندرويد ” ، تحديثاً، سيكون بمثابة ” تغيير كبير ” في طريقة استخدام ” واتسآب ” .

ويتمثل التحديث الجديد، في أنه يتضمن ميزة جديدة، تتعلق بالتسجيلات الصوتية، والتي لن يحتاج المستخدم إلى ” ضغطة مطولة ” بيديه حتى يتم تسجيل أي رسالة صوتية, وبعد تثبيت المستخدم التحديث الجديد، سيظهر له زر ” ميكروفون ” جديد.

ويمكن من خلال نقرة واحدة أو تمرير إصبعه عليه مرة واحدة أن يبدأ التسجيل، ولن يحتاج إلا لتمريرة سريعة أخرى لقفل التسجيل, ويمكن التحديث المستخدم أيضاً من إلغاء التسجيل أو حذف الملف من دون إرساله أو حفظه.