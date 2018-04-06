بالفيديو.. مواطن يسجد فرحًا لنجاته من حادث دهس محقق

عادل الحربي(صدى):

وثقت كاميرات المراقبة، مقطع فيديو لشاب يسجد فرحًا بعد نجاته من حادث اصطدام شاحنة بسيارتين أمامها، بشكل فجائي أثناء .

وأظهر مقطع الفيديو، قيام سيارة بقطع الطريق أمام الشاحنة وفي نفس اللحظة الذي ينتهي فيها الشاب من وضع بعض متعلقاته في حقيبة سيارته، ويذهب ليحدث ما حدث فقام الرجل علي الفور بالسجد على الأرض، بعد أن نجا من الحادث الذي كاد أن يقضي عليه.

هذا ولم يظهر الفيديو مكان أو زمان تصويره.