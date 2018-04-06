ولي العهد يزور إسبانيا الخميس المقبل
يتوجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد الأمين – حفظه الله – إلى إسبانيا يوم الخميس المقبل ، حيث يستقبله العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس في مدريد .
ومن المتوقع ، وصول سمو ولي العهد إلى فرنسا يوم الأحد المقبل ، ليبقى هناك حتى الثلاثاء ، ويتوجه بعد ذلك إلى العاصمة الإسبانية لتوقيع عقد شراء 5 سفن حربية خلال الزيارة بقيمة ملياري يورو وفقًا لوسائل إعلامية إسبانية .
خلود[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 2 دقيقتين
موفق أن شاء الله
نهي[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الله يديمك ويحفظك
فهد[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 1 دقيقة
جهود رائعة