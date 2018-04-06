رجل يحتفظ بجثة والدته في الثلاجة ثلاث سنوات لسبب غريب

نيودلهي(صدى):

أقدم رجل هندي على حفظ جثمان والدته في الثلاجة وحفظها بالمواد الكيميائية ، لمدة ثلاث سنوات ، بمنزله في كولكاتا الهندية ، لإعادتها للحياة مرة أخرى .

وكان ورد بلاغ من مجهول للشرطة الهندية بولاية كولكاتا ، يفيد بوجود جثة داخل أحد المنازل .

على الفور أنتقلت قوات الشرطة لمكان البلاغ ، وبتفتيش المنزل عُر على جثة والدة صاحب المنزل في الثلاجة رغم وفاتها منذ ثلاث سنوات .

وأسفرت تحقيقات الشرطة أن المتهم سحب معاش والدته منذ 2015 كاملا وبشكل منتظم الذي يبلغ 30 ألف روبية .

وأكدت وسائل إعلام هندية ، أنه تحقق الشرطة فيما إذا كان هدف المتهم الاحتفاظ بجثة والدته، حتى يتمكن من الحصول على معاشها عقب الوفاة، أم أنه يعتقد أن أمه قد تعود للحياة من جديد، إذا تم الحفاظ على جسدها.

وقال ضابط بالشرطة الهندية في تصريحات إعلامية ، إنهم وجدوا لدى المتهم مجلات حول حفظ الجثث عقب الوفاة، وكتباً عن عودة الحياة.