بالصور.. الأمطار والرياح تسقط سورًا فوق مركبة في عفيف

عادل الحربي(صدى):

تشهد محافظة عفيف مساء اليوم الجمعة، هطول أمطار مصحوبة بزخات البرد والرياح، وشملت كافة جهات المحافظة الأربع وارتوت على إثرها الأرض بالماء، كما جرت منها بعض الأودية والشعاب في مواقع مختلفة.

وأدت سرعة الرياح، إلى انهيار أحد الأحواش فوق إحدى المركبات داخل المحافظة وألحقت بها أضراراً جسيمة، كما قطعت الطريق المؤدي من المركز للخاصرة جنوباً والبجادية شرقاً – بحسب أحد السكان هناك-.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أعلنت عن توقعها باستمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية .