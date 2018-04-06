بالفيديو.. هطول الأمطار في مختلف أنحاء المملكة

نايف السالم(صدى):

شهدت العديد من المناطق في المملكة، اليوم الجمعة، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وبردًا، زاد هذه المناطق جمالًا فوق جمالها، ليرسم لوحة تبين قدرة الخالق.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعها باستمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.

وكذلك على مناطق القصيم، حائل ،الجوف، تبوك ،الرياض واجزاء من منطقة الحدود الشمالية و الاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الواقعة بين منطقتي مكة المكرمة والرياض .