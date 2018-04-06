بالفيديو.. قصة أول مهندس سعودي في شركة ” فيسبوك “

حمود العنزي (صدى):

ضمن شباب المملكة الرائد، استطاع المهندس السعودي عبدالرحمن الفوزان، أن ينضم كأول مهندس في المملكة إلى شركة ” فيسبوك ” العالمية بعد رحلة طويلة من البحث واستغلال الفرص المتاحة .

وخلال مقطع فيديو، أوضح ” الفوزان ” أنه حصل على منحة من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية فور تخرجه من المرحلة الثانوية ، لدراسة علوم الحاسب والهندسة الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية .

وأثناء مشواره الأكاديمي بجامعة ” MIT ” ، حرص المهندس على استغلال فرص البحوث العلمية والخبرات العملية ، لتنمية اهتماماته ، حيث بدأ بالفرص التدريبية في بعض الشركات الرائدة ببوسطن وبرلين والسويد وألمانيا وسنغافورة وغانا ، إلا أنه خلال السنة الأخيرة من دراسته أدرك أن عليه أن يعمل في شركة رائدة ليتميز في مشواره المهني .

ولفت عبدالله الفوزان ، إلى أنه قدم على العمل في شركات كبيرة مثل ” فيسبوك ” و ” جوجل ” ، وتمكن من الحصول على عدة عروض لديهم، إلا أن اختياره وقع على فيسبوك لوجود فريق علمي لتحليل البيانات ، فضلًا عن اهتمام الشركة ببرامج التدريب تطوير الموظفين باستمرار .

وحول أبرز الصعوبات التي واجهته خلال مشواره ، أوضح أن جدارته كطالب أجنبي وكأول مهندس سعودي في أمريكا ، بالإضافة إلى تعامله مع فريق هندسي متعدد الثقافات كانت أكثر الأمور صعوبة بالنسبة له .