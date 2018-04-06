” بيتنا بدون بداية ” وسم يثير الجدل بعد إغلاق القناة

عادل الحربي(صدى):

خلق وسم ” بيتنا بدون بداية ” حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بين مؤيدي قرار إغلاق القناة والمعارضين لاستمرارها بعد تجاوزاتها المتعددة حسبما وصفوها .

وناشد مغردون عبر الوسم، بضرورة عودة القناة ، حيث قال أحد المغردين ” أشوف إنها قناة قمة مقارنة بقنوات الثانية الهابطة، وكثير من متابعيها استفادوا من دروسها الدينية ” ، ليعلق آخر ” بث 24 ساعة ولمدة ثلاثة شهور، يعني فوق الـ2000 ساعة بث. وعشان لقطة ما تتجاوز الثواني، تتقفل قناة كاملة!! ” .

وعلى النقيض، عارض مغردون إعادة فتح القناة من جديد، لافتين إلى أن تجاوزها للخطوط الحمراء في الكثير من حلقاتها والتي كان آخرها إبلاغ متسابق بوفاة والده على الهواء مباشرة، يجب أن يكون له حساب رادع عن طريق إغلاقها ، حيث قال مغرد ” الحياة كلها بخير بدون بداية القناة اللي ما شفنا من وراها إلا المشاكل وعوار الراس ” .