خادم الحرمين الشريفين للرئيس الفلسطيني: أهل مكة أدرى باصحابها
أوضح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فحوى حديث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن خلال زيارة الأخير للمملكة مؤخراً، عندما أخبره ” كما تعرف يا أبو مازن، أهل مكة أدرى بشعابها، ونقول إن أهل فلسطين أدرى بشعابها؛ لذا فكل ما تراه مناسباً لك، سندعمه ” .
وقال ولي العهد، خلال مقابلة أجرتها معه مجلة ” التايم ” الأمريكية، إن الملك سلمان تابع حديثه لأبو مازن بالقول: ” أياً كان ما نسمعه من حلفائنا الأمريكيين، أياً كان، سنحاول إيضاحه، وسنحاول دعمه لجعل الأمور تحدث. ولكن إذا لم يناسبكم الحل، فهو حل غير مناسب ” .
وبخصوص دوره بشأن قضية القدس، أكد ولي العهد: ” نحن نحاول فعل ما بوسعنا، إنني أحاول التركيز بإيجابية على الفرص التي أمامنا، وعلى الخطوة القادمة، وكيف تؤخذ الأمور في وضع أفضل، وليس كيفية المجادلة مع أي خطأ ” .
ناصر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله يحفظك يا ملكنا العظيم
فهد[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 43 دقيقة
الله يديمك فوق راسنا ❤️🌷🌼
فيصل[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 41 دقيقة
دمت داعما لجميع الدول العربية