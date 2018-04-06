خادم الحرمين الشريفين للرئيس الفلسطيني: أهل مكة أدرى باصحابها

نايف السالم(صدى):

أوضح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فحوى حديث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن خلال زيارة الأخير للمملكة مؤخراً، عندما أخبره ” كما تعرف يا أبو مازن، أهل مكة أدرى بشعابها، ونقول إن أهل فلسطين أدرى بشعابها؛ لذا فكل ما تراه مناسباً لك، سندعمه ” .

وقال ولي العهد، خلال مقابلة أجرتها معه مجلة ” التايم ” الأمريكية، إن الملك سلمان تابع حديثه لأبو مازن بالقول: ” أياً كان ما نسمعه من حلفائنا الأمريكيين، أياً كان، سنحاول إيضاحه، وسنحاول دعمه لجعل الأمور تحدث. ولكن إذا لم يناسبكم الحل، فهو حل غير مناسب ” .

وبخصوص دوره بشأن قضية القدس، أكد ولي العهد: ” نحن نحاول فعل ما بوسعنا، إنني أحاول التركيز بإيجابية على الفرص التي أمامنا، وعلى الخطوة القادمة، وكيف تؤخذ الأمور في وضع أفضل، وليس كيفية المجادلة مع أي خطأ ” .