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حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت

حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت
علي القحطاني (صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ، مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة ليوم غد السبت .

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن هذه المناطق تشمل الرياض والقصيم والحدود الشمالية وأجزاء من تبوك ، والجوف وحائل والشرقية ، بالإضافة إلى أنها تمتد إلى نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنورة .

وأوضحت ، أن تأثير هذه الحالة الجوية يمتد إلى الأجزاء الساحلية الجنوبية من غرب المملكة ، بينما لايستبعد تكون ضباب خلال الساعات القادمة من الليل والصباح الباكر ، على المرتفعات الجنوبية الغربية ، وأجزاء من وسط المملكة .

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 2 ساعتين

يارب يكون خير

[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب👍👍

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين

👍👍

[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 58 دقيقة

مطرنا بفضل من الله،،ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم،،في العاصمة الحبيبة(( الرياض)).

[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 51 دقيقة

للهم اجعلها امطار خير وبركة اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب.
اللهم آمين.

[ عدد التعليقات: 9500 ] نشر منذ 48 دقيقة

اللــــــهم إجـــــــعلها أمــــطارُ خَـــــيرٍ وبَـرَكـــــــه .

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