حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت
توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ، مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة ليوم غد السبت .
وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن هذه المناطق تشمل الرياض والقصيم والحدود الشمالية وأجزاء من تبوك ، والجوف وحائل والشرقية ، بالإضافة إلى أنها تمتد إلى نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنورة .
وأوضحت ، أن تأثير هذه الحالة الجوية يمتد إلى الأجزاء الساحلية الجنوبية من غرب المملكة ، بينما لايستبعد تكون ضباب خلال الساعات القادمة من الليل والصباح الباكر ، على المرتفعات الجنوبية الغربية ، وأجزاء من وسط المملكة .
خلود[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 2 ساعتين
يارب يكون خير
فهد[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب👍👍
ناصر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
👍👍
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 58 دقيقة
مطرنا بفضل من الله،،ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم،،في العاصمة الحبيبة(( الرياض)).
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 51 دقيقة
للهم اجعلها امطار خير وبركة اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب.
اللهم آمين.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9500 ] نشر منذ 48 دقيقة
اللــــــهم إجـــــــعلها أمــــطارُ خَـــــيرٍ وبَـرَكـــــــه .