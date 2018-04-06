حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت

علي القحطاني (صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ، مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة ليوم غد السبت .

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن هذه المناطق تشمل الرياض والقصيم والحدود الشمالية وأجزاء من تبوك ، والجوف وحائل والشرقية ، بالإضافة إلى أنها تمتد إلى نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنورة .

وأوضحت ، أن تأثير هذه الحالة الجوية يمتد إلى الأجزاء الساحلية الجنوبية من غرب المملكة ، بينما لايستبعد تكون ضباب خلال الساعات القادمة من الليل والصباح الباكر ، على المرتفعات الجنوبية الغربية ، وأجزاء من وسط المملكة .