بالصور.. مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة في حادث مروع بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

لقيت امرأه مصرعها ، فيما أصيب زوجها وثلاثة من الأطفال ، في حادث مروري مروع ، بعد انقلاب المركبة التي يستقلونها بطريق العقيق في الباحة ، فيما تولت فرق الهلال الأحمر عملية اسعاف المُصابين ونقلهم للمستشفى .

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر بالباحة ، عماد بن منسي الزهراني ، بأنه قد ورد بلاغ للعمليات على الرقم الموحد 997 ، في تمام الساعة 15:10 مساءً ، وتحديدًا بعد ظهر اليوم الجمعة، يفيد بوقوع حادث انقلاب لمركبة ، والموقع بطريق العقيق – الباحة ” اللحيان ” .

وقال ” الزهراني ” : تم توجيه فرقتين اسعافية من الهلال الاحمر حسب البلاغ الوارد للعمليات والافادة بوجود عدد من الاصابات بالموقع ، وعند وصول الفرقة إلى الموقع تمت مباشرة الحالات من قبل الفرقة الإسعافية ، واتضح وجود حالة متوفية بالموقع وأربع اصابات ، اصابة منها خطيره لطفل يبلغ من العمر 12 سنة ، وتمثلت بإصابته في الوجه مع جروح مفتوحة بالفم وكسر مفتوح باليد اليسرى . والاصابة الثانية لطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات ، وبعد الكشف عليها اتضح بوجود اصابة تعرضت لها في الصدر مع نقص في الاوكسجين ، والاصابة الثالثة لرجل يبلغ من العمر 39 سنهة ، ولديه اصابات بالرجل اليمنى والكتف الأيمن ، ووضع حالته مستقرة ، مشيرًا أن الاصابة الرابعة نُقلت عن طريق الجمهور .