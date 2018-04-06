ترامب ينفي علاقته بالأموال التي دفعها محاميه لممثلة إباحية
أكد الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، إنه لا يعلم بأمر الأموال التي دفعها محاميه مايكل كوهين ، إلى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز ، لتصمت عن الحديث بشأن علاقة جنسية لها تزعم أنها أقامتها معه عام 2006 .
وبعدما تقدمت ” دانيالز ” بدعوى قضائية في مطلع أبريل الجاري ضم ” ترامب ” ، خرج الرئيس الأمريكي عن صمته ، يوم أمس الخميس ، لافتًا إلى أنه لا يعلم بهذا الأمر ، قائلًا ” يجب أن يطرح السؤال على مايكل كوهين مايكل هو محامي . يجب طرح السؤال على مايكل ” .
رند[ عدد التعليقات: 8699 ] نشر منذ 2 ساعتين
خرج الرئيس الأمريكي عن صمته🤔
اصلاً متى سكت ؟من يومه وهو يبربر😂😹
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ 1 ساعة
تسذوب يالداشر ,,,