ترامب ينفي علاقته بالأموال التي دفعها محاميه لممثلة إباحية

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، إنه لا يعلم بأمر الأموال التي دفعها محاميه مايكل كوهين ، إلى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز ، لتصمت عن الحديث بشأن علاقة جنسية لها تزعم أنها أقامتها معه عام 2006 .

وبعدما تقدمت ” دانيالز ” بدعوى قضائية في مطلع أبريل الجاري ضم ” ترامب ” ، خرج الرئيس الأمريكي عن صمته ، يوم أمس الخميس ، لافتًا إلى أنه لا يعلم بهذا الأمر ، قائلًا ” يجب أن يطرح السؤال على مايكل كوهين مايكل هو محامي . يجب طرح السؤال على مايكل ” .