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ترامب ينفي علاقته بالأموال التي دفعها محاميه لممثلة إباحية

ترامب ينفي علاقته بالأموال التي دفعها محاميه لممثلة إباحية
واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، إنه لا يعلم بأمر الأموال التي دفعها محاميه مايكل كوهين ، إلى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز ، لتصمت عن الحديث بشأن علاقة جنسية لها تزعم أنها أقامتها معه عام 2006 .

وبعدما تقدمت ” دانيالز ” بدعوى قضائية في مطلع أبريل الجاري ضم ” ترامب ” ، خرج الرئيس الأمريكي عن صمته ، يوم أمس الخميس ، لافتًا إلى أنه لا يعلم بهذا الأمر ، قائلًا ” يجب أن يطرح السؤال على مايكل كوهين مايكل هو محامي . يجب طرح السؤال على مايكل ” .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8699 ] نشر منذ 2 ساعتين

خرج الرئيس الأمريكي عن صمته🤔
اصلاً متى سكت ؟من يومه وهو يبربر😂😹

[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ 1 ساعة

تسذوب يالداشر ,,,

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