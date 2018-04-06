أمانة الحدود الشمالية تكثف حملاتها

سعيد العجل(صدى):

كثفت أمانة منطقة الحدود الشمالية أعمالها في الأسبوع الأول ضمن أهداف تحسين المشهد الحضري في المدن ‎معالجة التلوث البصري وأنذرت العديد من اصحاب المنازل والمظلات العشوائية في ‎مدينة عرعر.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقةالأستاذ عبدالعزيز بن عبدي العنزي بأن أمانة المنطقة فور صدور توجيه سعادة الأمين بإنطلاق الحملات المكثفه للأسبوع الأول كثفت الفرق الرقابية من مهام عملها لإزالة كافة مظاهر التلوث البصري لتحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030.

وسيتم تنفيذ أهداف المبادرة كاملة الجدير بالذكر بأن أمانة المنطقة ستعلن العناصر التي ستقوم بتنفيذها للأسبوع الثاني ضمن مبادرة التشوه البصري للحملات المكثفه لست أسابيع القادمة.