  • الجمعة 6

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. مطرب يغازل مذيعة شهيرة على الهواء: المهم تكوني مزهزهة

بالفيديو.. مطرب يغازل مذيعة شهيرة على الهواء: المهم تكوني مزهزهة

بالفيديو.. مطرب يغازل مذيعة شهيرة على الهواء: المهم تكوني مزهزهة
طرابلس(صدى):

غازل الفنان الليبي أيمن الأعتر ، الإعلامية سارة دندراني على الهواء خلال حلوله ضيفاً ببرنامجها ، عقب أن أخطأت في جنسيته وقدمته على أنه فنان لبناني .

وقال أيمن خلال الحلقة ” شكرا سارة .. بس الفنان الليبي مو اللبناني ” ، وعقب أن اعتذرت له رد عليها ” مش مشكلة أهم شئ تكوني مزهزهة على رأي الفنان محمد عبده ” ، ما أصابها بنوبة ضحك على الهواء ” .

 


الوسوم:, ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 907 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة الا بالله هذا اللي اخذنه منك يا ساره الدندراوي
الحين الفنان الليبي وقبله ابو صالح الاذان شغال وانتي تبغين ابو صالح يرد عليكي بس كفوك اللي سواه ابو صالح فيكي

[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 1 ساعة

هذي ما يستحي

[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 1 ساعة

مجاملات بريئة😂😂

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *