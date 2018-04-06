بالفيديو.. مطرب يغازل مذيعة شهيرة على الهواء: المهم تكوني مزهزهة
غازل الفنان الليبي أيمن الأعتر ، الإعلامية سارة دندراني على الهواء خلال حلوله ضيفاً ببرنامجها ، عقب أن أخطأت في جنسيته وقدمته على أنه فنان لبناني .
وقال أيمن خلال الحلقة ” شكرا سارة .. بس الفنان الليبي مو اللبناني ” ، وعقب أن اعتذرت له رد عليها ” مش مشكلة أهم شئ تكوني مزهزهة على رأي الفنان محمد عبده ” ، ما أصابها بنوبة ضحك على الهواء ” .
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 907 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله هذا اللي اخذنه منك يا ساره الدندراوي
الحين الفنان الليبي وقبله ابو صالح الاذان شغال وانتي تبغين ابو صالح يرد عليكي بس كفوك اللي سواه ابو صالح فيكي
فيصل[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي ما يستحي
فهد[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 1 ساعة
مجاملات بريئة😂😂