بالفيديو.. مطرب يغازل مذيعة شهيرة على الهواء: المهم تكوني مزهزهة

طرابلس(صدى):

غازل الفنان الليبي أيمن الأعتر ، الإعلامية سارة دندراني على الهواء خلال حلوله ضيفاً ببرنامجها ، عقب أن أخطأت في جنسيته وقدمته على أنه فنان لبناني .

وقال أيمن خلال الحلقة ” شكرا سارة .. بس الفنان الليبي مو اللبناني ” ، وعقب أن اعتذرت له رد عليها ” مش مشكلة أهم شئ تكوني مزهزهة على رأي الفنان محمد عبده ” ، ما أصابها بنوبة ضحك على الهواء ” .