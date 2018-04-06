فريق طبي بمدينة الملك سعود يعيد ترميم جبهة مواطن تعرض لحادث

علي القحطاني(صدى):

تمكن استشاري الوجه والكفين ، بمدينة الملك سعود الطبية ، الدكتور خالد بن مرحب المطيري ، من تنفيذ أصعب العمليات وأكثرها خطورة وتعقيدًا ، عن طريق ترميم جبهة مواطن ثلاثيني ، تعرض لحادث مروري عنيف .

وأدخل المواطن الثلاثيني إلى الطوارئ بالمدينة الطبية على الفور ، في حالة حرجة ، ليعاون الاستشاري فريق طبي متخصص ، لينجح في تحقيق لإنجاز جديد يحسب للطاقم المتميز في عمله .