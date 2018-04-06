فريق طبي بمدينة الملك سعود يعيد ترميم جبهة مواطن تعرض لحادث
تمكن استشاري الوجه والكفين ، بمدينة الملك سعود الطبية ، الدكتور خالد بن مرحب المطيري ، من تنفيذ أصعب العمليات وأكثرها خطورة وتعقيدًا ، عن طريق ترميم جبهة مواطن ثلاثيني ، تعرض لحادث مروري عنيف .
وأدخل المواطن الثلاثيني إلى الطوارئ بالمدينة الطبية على الفور ، في حالة حرجة ، ليعاون الاستشاري فريق طبي متخصص ، لينجح في تحقيق لإنجاز جديد يحسب للطاقم المتميز في عمله .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 693 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله بحفظنا وإياكم من حوادث المرور…. وانتم يالمرور اكثر من مقصرين..
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 907 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما شاء الله تبارك الرحمن