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فريق طبي بمدينة الملك سعود يعيد ترميم جبهة مواطن تعرض لحادث

فريق طبي بمدينة الملك سعود يعيد ترميم جبهة مواطن تعرض لحادث
علي القحطاني(صدى):

تمكن استشاري الوجه والكفين ، بمدينة الملك سعود الطبية ، الدكتور خالد بن مرحب المطيري ، من تنفيذ أصعب العمليات وأكثرها خطورة وتعقيدًا ، عن طريق ترميم جبهة مواطن ثلاثيني ، تعرض لحادث مروري عنيف .

وأدخل المواطن الثلاثيني إلى الطوارئ بالمدينة الطبية على الفور ، في حالة حرجة ، ليعاون الاستشاري فريق طبي متخصص ، لينجح في تحقيق لإنجاز جديد يحسب للطاقم المتميز في عمله .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 693 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله بحفظنا وإياكم من حوادث المرور…. وانتم يالمرور اكثر من مقصرين..

[ عدد التعليقات: 907 ] نشر منذ 2 ساعتين

ما شاء الله تبارك الرحمن

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