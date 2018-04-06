بالصور.. جمعية عناية تنظم دورات تدريبية بالإسعافات الأولية في ساحة ” البجيري “

سعيد العجل(صدى):

انطلقت فعاليات ” صحتك قبل مرضك ” والذي تنظمها الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضي (عناية) أمس (الخميس) في ساحة (البجيري) بمحافظة الدرعية، بحضور شخصيات العمل الصحي والخيري

وتأتي الفعالية التي تستمر ثلاثة أيام متزامنة مع يوم الصحة العالمي الذي يصادف يوم 7 أبريل، كما أنها تتناغم مع رؤية 2030 التي تسعى إلى إيجاد مجتمع صحي وسليم.

رعى الفعالية معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم رئيس مجلس إدارة جمعية (عناية)، وتهدف إلى توجيه أفراد المجتمع لاكتساب معلومات صحية سليمة، وتغيير المفاهيم الصحية الخاطئة ، والتعريف كذلك بمخاطر الأمراض المنتشرة وسبل الوقاية منها ، وتوزيع مطويات صحية للزوار للاستفادة منها في تنظيم حياتهم وفق المعايير الصحية المعتمدة لدى المنظمات العالمية ووزارة الصحة السعودية .

وتشتمل الفعالية على مسرح توعوي وتثقيفي ، ومكتبة لتثقيف الزوار عبر الكتاب الصحي الذي تم اختياره بعناية فائقة تتناسب كل الفئات العمرية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية عن الاسعافات الأولية، وإقامة عيادة نموذجية للكشف المبكر عن الامراض المزمنة، والكشف عن العيون، والتعرف على صحة الفم ، و بالإضافة إلى برامج المحاكاة من خلال الرسومات التي تحكي عن رحلة يوم صحي وغير صحي في حياة الإنسان والنتيجة المستقبلية لكل حالة، كما سيقام ركن للأطفال حيث يتعرف الطفل على أهم الممارسات الصحية اليومية مع تقديم شهادة ” أنا صحي ” للمشاركين .

ويصاحب هذه الفعاليات معرض توعوي ، ومسابقة صحية ، ورسائل توعوية عبر الجوال كما يشارك اصدقاء عناية من مشاهير المجتمع الذين لهم تأثير وعدد كبير من المتابعين على شبكة التواصل الاجتماعي بتقديم رسائل توعوية وصحية لأفراد المجتمع انطلاقاً من مسؤولياتهم الاجتماعية.

ويشارك في هذه الفعالية اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية ، وجمعية الإعاقة الحركية (حركية ) وجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية ، وبرنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة ، إلى جانب مشاركة بعض الجمعيات الخيرية والإنسانية والفرق التطوعية والجهات الداعمة للفعالية.