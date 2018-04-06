قرارات وتكليفات جديدة بـ ” صحة الرياض “

سعيد العجل(صدى):

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري عدداً من القرارات التي تضمنت تمديد تكليف عدد من إدارات صحة الرياض.

حيث تم تمديد تكليف المهندس فهد بن عبدالله المناع مساعدا لمدير عام صحةالرياض للشؤون الهندسية ، وتمديد تكليف الاستاذه سوسن بنت عبدالرحمن المغيصيب مساعدا لمدير عام الشؤون الصحية لتقنية المعلومات .

وتضمنت القرارات تكليف المهندس عبدالله بن سعيد الغامدي مديرا لادارة الصيانة العامة .

وحث الدكتور الدوسري المكلفين على السعي للارتقاء بمستوى تقديم الخدمة في جميع المرافق الصحية، مطالباً إياهم بالتعامل بشفافية تامة مع المرضى وتقديم الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهد لخدمة المرضى بما يحقق تقديم الخدمات بالصورة المطلوبة وما يتوافق مع تطلعات ولاة الامر .

وتأتي هذه التكليفات استكمالا لعدد من القرارات بهدف استقطاب الكوادر الإدارية والفنية والاستفادة منها على أكمل وجه، تمشيا مع توجيهات معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وتطلعات سموامير منطقة الرياض الامير فيصل بن بندر بن عبد العزيز وسمو نائبة صحب السمو الملكي الامير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب امير منطقة الرياض .

كما عبر المكلفون عن بالغ سعادتهم على الثقة مؤكدين عزمهم على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمستفيدين من الخدمات الصحية .