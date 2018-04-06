شاهد.. ” فيفا ” يعلن تذكرة المونديال

نواف السالم(صدى):

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تذكرة لكأس العالم 2018 المُقرر إقامته في روسيا.

وتحتوي تذكرة المونديال القادم، على كافة المعلومات التي تخص صاحبها والمباراة التي سيحضرها في كأس العالم 2018، حيث إنها تتضمن على موعد المواجهة والملعب، التاريخ، توقيت فتح الأبواب، وركلة البداية.

وتحتوي تذكرة المونديال على معلومات عن الفئة والمكان المُخصص للجلوس، توزيع المقاعد في ملعب المباراة، وتوضيح كافة المواد المحظور تواجدها في الملعب والمواد الأخرى المسموح الدخول بها، كما تحتوي على شريط في الجانب الأيمن وصورة ثلاثية الأبعاد، ويتم طباعة اسم صاحب التذكرة عليها، بالإضافة إلى أسماء الأشخاص الذين يُريد حضورهم في حال غيابه عن اللقاء.

ومن المُقرر أن يتم التأكد من صحة تذاكر مباريات كأس العالم 2018 التي ستُقام في روسيا عن طريق استخدام جهاز خاص بكشف التزوير.