بالفيديو.. الوفد المصري يلقي ميكروفون ” الجزيرة ” بعيدًا

الخرطوم(صدى):

قام عضو من الوفد المصري ، بإبعاد ميكروفون قناة ” الجزيرة ” القطرية ، لأكثر من مرة عن طاولة اجتماعات ومفاوضات سد النهضة التي جرت بالعاصمة السودانية الخرطوم .

وخلال مقطع فيديو متداول ، ظهر إبعاد متكرر لعوضين من الوفد المصري ، لميكروفون خاص بالقناة القطرية عن المنصة ، بل قاموا بإلقائه بعيدًا بعد رفض مصور الجزيرة أن يتسلمه ، بينما مر آخر أمام الكاميرا لمنع التصوير في وجودهم .

يذكر أن هذا الموقف تكرر عام 2015 ، عندما أقدم وزير الخارجية المصري سامح شكري ، على إزاحة ميكروفون القناة في أحد الاجتماعات المماثلة بالخرطوم .