بالفيديو.. الوفد المصري يلقي ميكروفون ” الجزيرة ” بعيدًا
قام عضو من الوفد المصري ، بإبعاد ميكروفون قناة ” الجزيرة ” القطرية ، لأكثر من مرة عن طاولة اجتماعات ومفاوضات سد النهضة التي جرت بالعاصمة السودانية الخرطوم .
وخلال مقطع فيديو متداول ، ظهر إبعاد متكرر لعوضين من الوفد المصري ، لميكروفون خاص بالقناة القطرية عن المنصة ، بل قاموا بإلقائه بعيدًا بعد رفض مصور الجزيرة أن يتسلمه ، بينما مر آخر أمام الكاميرا لمنع التصوير في وجودهم .
يذكر أن هذا الموقف تكرر عام 2015 ، عندما أقدم وزير الخارجية المصري سامح شكري ، على إزاحة ميكروفون القناة في أحد الاجتماعات المماثلة بالخرطوم .
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 893 ] نشر منذ 35 دقيقة
كفو عليك يا باشا بس المفروض رميته على طول يدك
نهي[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 31 دقيقة
ممتاز
فهد[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 30 دقيقة
يستاهلون