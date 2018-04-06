بالصور.. سحابة بردية تخيم على مناطق بالمملكة
شهدت منطقة الرياض وعفيف وبعض مدن المملكة ، اليوم الجمعة ، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار .
ووثقت عدسات كاميرا بعض أهالي عفيف ، صورًا لحبات البرد والثلوج الصغيرة التي هطلت اليوم في مشهد جميل .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9489 ] نشر منذ 35 دقيقة
ما شـــاء الله تــبارك الـرحـــمن .
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 893 ] نشر منذ 33 دقيقة
ما شاء الله الله يجيب الخير ويحفظ المملكه ويطول بعمر سلمان الحزم