بالصور.. سحابة بردية تخيم على مناطق بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

شهدت منطقة الرياض وعفيف وبعض مدن المملكة ، اليوم الجمعة ، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار .

ووثقت عدسات كاميرا بعض أهالي عفيف ، صورًا لحبات البرد والثلوج الصغيرة التي هطلت اليوم في مشهد جميل .