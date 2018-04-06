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بالصور.. سحابة بردية تخيم على مناطق بالمملكة

بالصور.. سحابة بردية تخيم على مناطق بالمملكة
عادل الحربي(صدى):

شهدت منطقة الرياض وعفيف وبعض مدن المملكة ، اليوم الجمعة ، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار .

ووثقت عدسات كاميرا بعض أهالي عفيف ، صورًا لحبات البرد والثلوج الصغيرة التي هطلت اليوم في مشهد جميل .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 893 ] نشر منذ 33 دقيقة

ما شاء الله الله يجيب الخير ويحفظ المملكه ويطول بعمر سلمان الحزم

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