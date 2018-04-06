مصر توقع اتفاق لبث مباريات مونديال روسيا

طلال الغامدي(صدى):

نجح رئيس الاتحاد المحلي المصري لكرة القدم وعضو الاتحاد الدولي، هاني أبوريدة، في الحصول على حقوق البث الأرضي لمباريات مصر في مونديال 2018.

وأعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية عبر موقعها على الإنترنت، اليوم الجمعة، أن الجهود الكبيرة والمباحثات المكثفة التي بُذلت خلال الساعات الماضية أفضت إلى الاتفاق مع بعض الجهات لبث مباريات الفراعنة في بطولة كأس العالم المقبلة على التلفزيون المصري.

وأضافت ” في نفس الوقت قرر أبو ريدة الاستمرار في بذل أقصى جهد لبث أكبر عدد من المباريات لتحقيق رغبات الملايين في مصر ” .

يذكر أن منتخب مصر سيشارك في بطولة كأس العالم روسيا 2018، بعد غياب دام 28 عاما عن المونديال.