أسعار الذهب تسجل ارتفاعًا طفيفًا

حمود العنزي (صدى):

سجلت أسعار الذهب في المملكة اليوم الجمعة، ارتفاعًا طفيفًا في بداية تعاملات الجمعة حيث بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 ، حوالي 160.03 ريال بزيادة قدرها 3 هللات عن تعاملات الخميس فيما سجل سعر عيار 22 ، 146.96 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، 140.03 ريال بارتفاع 2 هللة عن آخر تعاملات يوم الخميس بينما سجل الجرام عيار 18، حوالي 119.91 ريال بارتفاع 2 هللة عن إقفال الأمس.

وبلغ سعر أوقية الذهب 4,977 ريالا بزيادة قدرها 5 ريالات مقارنة بتعاملات الجمعة الماضية فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 1120 ريالا بزيادة ريال واحد عن تعاملات الأسبوع الماضي فيما استقر سعر كيلو الذهب عند 160,028 ريالا.