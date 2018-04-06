بالصور.. ولي العهد يوقع على آخر قطعة من القمر السعودي للاتصالات
قبل إطلاقه القمر الصناعي السعودي للاتصالات إلى الفضاء، وقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعبارة ” فوق هام السحب ” ؛ على آخر قطعة للقمر الأول السعودي للاتصالات.
القمر الصناعي السعودي للاتصالات، صنع بمشاركة مهندسين سعوديين في شركة ” لوكهيد مارتن ” ، في سان فرانسيسكو، حيث تجري اللمسات النهائية لإطلاقه إلى الفضاء الخارجي، ويعزز القمر من قدرات المملكة في التقنيات الفضائية.
ويبلغ وزن القمر 6 أطنان، ويتميز باستخدامه تقنية الألواح الشمسية المرنة التي توفر طاقة أعلى مع وزن أقل بنسبة 30%، كما يمتلك تقنية القفز الترددي المقاوم للتشويش.
فهد[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 43 دقيقة
خطوة رائعة
نهى[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله يديمك ويحفظك
فيصل[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 41 دقيقة
الله يوفقك