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بالصور.. ولي العهد يوقع على آخر قطعة من القمر السعودي للاتصالات

بالصور.. ولي العهد يوقع على آخر قطعة من القمر السعودي للاتصالات
نايف السالم(صدى):

قبل إطلاقه القمر الصناعي السعودي للاتصالات إلى الفضاء، وقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعبارة ” فوق هام السحب ” ‏؛ على آخر قطعة للقمر الأول السعودي للاتصالات.

القمر الصناعي السعودي للاتصالات، صنع بمشاركة مهندسين سعوديين في شركة ” لوكهيد مارتن ” ، في سان فرانسيسكو، حيث تجري اللمسات النهائية لإطلاقه إلى الفضاء الخارجي، ويعزز القمر من قدرات المملكة في التقنيات الفضائية.

ويبلغ وزن القمر 6 أطنان، ويتميز باستخدامه تقنية الألواح الشمسية المرنة التي توفر طاقة أعلى مع وزن أقل بنسبة 30%، كما يمتلك تقنية القفز الترددي المقاوم للتشويش.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 43 دقيقة

خطوة رائعة

[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 42 دقيقة

الله يديمك ويحفظك

[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 41 دقيقة

الله يوفقك

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