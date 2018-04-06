بالصور.. ولي العهد يوقع على آخر قطعة من القمر السعودي للاتصالات

نايف السالم(صدى):

قبل إطلاقه القمر الصناعي السعودي للاتصالات إلى الفضاء، وقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعبارة ” فوق هام السحب ” ‏؛ على آخر قطعة للقمر الأول السعودي للاتصالات.

القمر الصناعي السعودي للاتصالات، صنع بمشاركة مهندسين سعوديين في شركة ” لوكهيد مارتن ” ، في سان فرانسيسكو، حيث تجري اللمسات النهائية لإطلاقه إلى الفضاء الخارجي، ويعزز القمر من قدرات المملكة في التقنيات الفضائية.

ويبلغ وزن القمر 6 أطنان، ويتميز باستخدامه تقنية الألواح الشمسية المرنة التي توفر طاقة أعلى مع وزن أقل بنسبة 30%، كما يمتلك تقنية القفز الترددي المقاوم للتشويش.