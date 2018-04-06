حقيقة امتناع محمد صلاح عن المشاركة أمام إيفرتون بعد إصابته

ماجد محمد(صدى):

أعربت جماهير ليفربول عن قلقها من إصابة المحترف المصري محمد صلاح ، خلال مباراة ذهاب دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ، أمام مانشستر سيتي ، والتي قد تمنعه من المشاركة في لقاء إيفرتون ضمن الدوري الإنجليزي .

ووفقًا لوسائل إعلامية بريطانية ، فإن ” صلاح ” واثق من المشاركة في اللقاء ، حيث أشار إلى أنه بصحة جيدة ، بعد خضوعه للفحوصات الطبية لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها ، حيث ظهر بصحة جيدة وفي حالة معنوية مرتفعه فور خروجة من المستشفى .

ومن المحتمل ، أن يريح ” كلوب ” النجم المصري خلال مباراة إيفرتون ، استعدادًا للقاء العودة أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال ، أو قد يستعين به لفترة قليلة من الوقت .