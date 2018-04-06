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الدفاع المدني يكشف ملابسات واقعة وفاة مواطن بصاعقة في عفيف

الدفاع المدني يكشف ملابسات واقعة وفاة مواطن بصاعقة في عفيف
علي القحطاني(صدى):

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني ، ملابسات ما تم تداوله حول واقعة وفاة شخص وإصابة آخرين بعد تعرضهم إلى صاعقة رعدية في محافظة عفيف أثناء التنزه بمركز السراحية .

وأشارت المديرية ، أن مركز التوجيه والتحكم في المحافظة ، تلقى بلاغًا يوم أمس الخميس ، يفيد بوجود 3 أشخاص بمستشفى المحافظة ، تعرضوا إلى الوفاة بسبب صاعقة وأصيب اثنين آخرين .

ولفتت ، إلى أن الحادث وقع لعدد من المخيمين بمنطقة برية أثناء هطول المطر ، فأصيب 3 منهم كانوا في منطقة مكشوفة بالصاعقة الرعدية ، خلال وقوفهم بجوار عمود إنارة ، لتهبط الصاعقة على العمود وتمتد إليهم وهو ما نتج عنه وفاة وإصابتين .


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