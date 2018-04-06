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تطبيق التوقيت الصيفي في مدارس الجوف

تطبيق التوقيت الصيفي في مدارس الجوف
علي العنزي(صدى):

تستعد مدارس التعليم بمنطقة الجوف ، للبنين والبنات ، إلى تطبيق التوقيت الصيفي ، وذلك بدءا من يوم الأحد المقبل .

وأشار المتحدث باسم الإدارة العامة لتعليم المنطقة ، عبدالعزيز النبط ، إلى أن الاصطفاف الصباحي سيكون في تمام السابعة والربع صباحًا ، بينما تبدأ الحصة الأولى عند السابعة والنصف .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب

[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 2 ساعتين

👍👍

[ عدد التعليقات: 893 ] نشر منذ 2 ساعتين

تطبيق الدوام الصيفي في محافظة القريات من الاسبوع اللي فات

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