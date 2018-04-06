تطبيق التوقيت الصيفي في مدارس الجوف

علي العنزي(صدى):

تستعد مدارس التعليم بمنطقة الجوف ، للبنين والبنات ، إلى تطبيق التوقيت الصيفي ، وذلك بدءا من يوم الأحد المقبل .

وأشار المتحدث باسم الإدارة العامة لتعليم المنطقة ، عبدالعزيز النبط ، إلى أن الاصطفاف الصباحي سيكون في تمام السابعة والربع صباحًا ، بينما تبدأ الحصة الأولى عند السابعة والنصف .