تطبيق التوقيت الصيفي في مدارس الجوف
تستعد مدارس التعليم بمنطقة الجوف ، للبنين والبنات ، إلى تطبيق التوقيت الصيفي ، وذلك بدءا من يوم الأحد المقبل .
وأشار المتحدث باسم الإدارة العامة لتعليم المنطقة ، عبدالعزيز النبط ، إلى أن الاصطفاف الصباحي سيكون في تمام السابعة والربع صباحًا ، بينما تبدأ الحصة الأولى عند السابعة والنصف .
فيصل[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 2 ساعتين
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فهد[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 2 ساعتين
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استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 893 ] نشر منذ 2 ساعتين
تطبيق الدوام الصيفي في محافظة القريات من الاسبوع اللي فات