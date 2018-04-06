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العثور على سعودي مقتولا بجوار فندق في البحرين

العثور على سعودي مقتولا بجوار فندق في البحرين
المنامة(صدى):

أكدت مصادر إعلامية ، إن سفارة خادم الحرمين الشريفين بمملكة البحرين ، تلقت قضية صباح اليوم الجمعة ، تتعلق بوفاة شاب عشريني سعودي الجنسية ، حيث عثر عليه مقتولًا بجوار أحد فنادق العاصمة البحرينية ، المنامة .

وأشارت المصادر ، إلى أن الشاب سقط من أحد الأدوار العلوية في الفندق من نافذة الشقة ، وذلك بعد وقوع مشاجرة عنيفة داخل الفندق .

وباشرت الجهات الأمنية البحرينية موقع الحادث فور تلقيها البلاغ ، حيث قامت بتطويق الموقع وإقفال مخارج ومداخل الحي واتباع الإجراءات اللازمة .

 


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