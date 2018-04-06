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المملكة تتجه لصناعة السينما خلال سنوات

المملكة تتجه لصناعة السينما خلال سنوات
أماني الغامدي(صدى):

أكدت وسائل إعلامية أمريكية ، إن المملكة لن تكتفي بإعادة فتح دور السينما فقط ، بل هناك خطة لصناعة السينما بشكل أساسي خلال السنوات القادمة .

ووفقًا للوسائل الإعلامية ، فإن هناك تغيير واضح على المستوى الاجتماعي في المملكة ، لافتة في تقريرها إلى أن هشام فقيه ، أحد صناع الأفلام في المملكة ، والذي يعد من المتميزين في المجال ممن تلقوا إشادة كبيرة في عدد من المهرجانات الدولية عن أعماله التي حظيت بمشاهدة عالية على ” يوتيوب ” ، لم ينجح في تأسيس شركة إنتاج للأفلام بجدة .

ولفتت ، إلى أن ” فقيه ” تمكن بعد أقل من عام أن يعقد عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين عن الترفيه بالمملكة ، للتعرف على الآلية المناسبة لدعم هذه الصناعة .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 2 ساعتين

ستكون طفرة في صناعة

[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياريت والله

[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 2 ساعتين

حدث كبير

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