المملكة تتجه لصناعة السينما خلال سنوات

أماني الغامدي(صدى):

أكدت وسائل إعلامية أمريكية ، إن المملكة لن تكتفي بإعادة فتح دور السينما فقط ، بل هناك خطة لصناعة السينما بشكل أساسي خلال السنوات القادمة .

ووفقًا للوسائل الإعلامية ، فإن هناك تغيير واضح على المستوى الاجتماعي في المملكة ، لافتة في تقريرها إلى أن هشام فقيه ، أحد صناع الأفلام في المملكة ، والذي يعد من المتميزين في المجال ممن تلقوا إشادة كبيرة في عدد من المهرجانات الدولية عن أعماله التي حظيت بمشاهدة عالية على ” يوتيوب ” ، لم ينجح في تأسيس شركة إنتاج للأفلام بجدة .

ولفتت ، إلى أن ” فقيه ” تمكن بعد أقل من عام أن يعقد عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين عن الترفيه بالمملكة ، للتعرف على الآلية المناسبة لدعم هذه الصناعة .