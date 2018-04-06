مروان خوري ويارا وشمعة حمدان يحيون حفلات الشهر الحالي بالمملكة
كشفت الفنانة اللبنانية يارا عن إحيائها حفل نسائي للسيدات في المملكة ، في 15 إبريل الحالي في أحد الفنادق بمدينة جدة ، بمشاركة الفنانة الإماراتية شمعة حمدان .
يٌشار إلى أن هذه ستكون الحفلة الأولى ليارا وشمعة ، كما سيُحيي لأول مرة الفنان اللبناني مروان خوري حفلة الجمعة المقبلة 13 إبريل الحالي ، في مدينة الملك عبدالله الأقتصادية .
حيث غرد مروان خوري عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر ، ” يسرّني أن أعلن لكل المحبين في المملكة العربية السعودية عن حفلتي الاولى في المملكة الجمعة 13 أبريل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ” .
فيصل[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلو ها الحفلات
فهد[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 2 ساعتين
مجهود رائع من هيئة الترفيه
خلود[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 2 ساعتين
المملكة راح تنور فيكم