مروان خوري ويارا وشمعة حمدان يحيون حفلات الشهر الحالي بالمملكة

نايف السالم(صدى):

كشفت الفنانة اللبنانية يارا عن إحيائها حفل نسائي للسيدات في المملكة ، في 15 إبريل الحالي في أحد الفنادق بمدينة جدة ، بمشاركة الفنانة الإماراتية شمعة حمدان .

يٌشار إلى أن هذه ستكون الحفلة الأولى ليارا وشمعة ، كما سيُحيي لأول مرة الفنان اللبناني مروان خوري حفلة الجمعة المقبلة 13 إبريل الحالي ، في مدينة الملك عبدالله الأقتصادية .

حيث غرد مروان خوري عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر ، ” يسرّني أن أعلن لكل المحبين في المملكة العربية السعودية عن حفلتي الاولى في المملكة الجمعة 13 أبريل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ” .