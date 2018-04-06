استشهاد رجل أمن في مداهمة وكر إرهابي بالعوامية شرق المملكة
استشهد رجل الأمن، الجندي حسن أحمد الزهراني، على إثر مداهمة قوات الطوارئ وقوات الأمن الخاصة، مساء أمس، وكراً للإرهابيين في منطقة العوامية بمحافظة القطيف شرق المملكة، وفقا لقناة ” العربية ” .
وأحبطت الجهات الأمنية مخططات إرهابية، وضبط وكر أسلحة ومتفجرات، بعد حصار مركزا به مجموعة من الإرهابيين وسط العوامية.
ونجحت الجهات الأمنية، أثناء المداهمة، في القبض علي صالح النمر و هلاك عدد من الإرهابيين المختبئين.
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 883 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم تقبل شهداءنا في جناتك واعفو عنهم واحسن عزاء أهلهم وزوجاتهم وابنائهم واجبر قلوبهم واخلفهم خيرا يارب العالمين وانا لله وانا اليه راجعون
فهد[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 59 دقيقة
الله يرحمه ويغفرله
فيصل[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 58 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9484 ] نشر منذ 17 دقيقة
لاحــول ولا قــوة إلا بالله . الله يــرحــمه ويجــعل مثــواه ألجــنه .
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***** إنا لله وإنا الـــيه راجـــعون *****