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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

استشهاد رجل أمن في مداهمة وكر إرهابي بالعوامية شرق المملكة

استشهاد رجل أمن في مداهمة وكر إرهابي بالعوامية شرق المملكة
نايف السالم(صدى):

استشهد رجل الأمن، الجندي حسن أحمد الزهراني، على إثر مداهمة قوات الطوارئ وقوات الأمن الخاصة، مساء أمس، وكراً للإرهابيين في منطقة العوامية بمحافظة القطيف شرق المملكة، وفقا لقناة ” العربية ” .

وأحبطت الجهات الأمنية مخططات إرهابية، وضبط وكر أسلحة ومتفجرات، بعد حصار مركزا به مجموعة من الإرهابيين وسط العوامية.

ونجحت الجهات الأمنية، أثناء المداهمة، في القبض علي صالح النمر و هلاك عدد من الإرهابيين المختبئين.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 883 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم تقبل شهداءنا في جناتك واعفو عنهم واحسن عزاء أهلهم وزوجاتهم وابنائهم واجبر قلوبهم واخلفهم خيرا يارب العالمين وانا لله وانا اليه راجعون

[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 59 دقيقة

الله يرحمه ويغفرله

[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 58 دقيقة

انا لله وانا اليه راجعون

[ عدد التعليقات: 9484 ] نشر منذ 17 دقيقة

لاحــول ولا قــوة إلا بالله . الله يــرحــمه ويجــعل مثــواه ألجــنه .
.
***** إنا لله وإنا الـــيه راجـــعون *****

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