استشهاد رجل أمن في مداهمة وكر إرهابي بالعوامية شرق المملكة

نايف السالم(صدى):

استشهد رجل الأمن، الجندي حسن أحمد الزهراني، على إثر مداهمة قوات الطوارئ وقوات الأمن الخاصة، مساء أمس، وكراً للإرهابيين في منطقة العوامية بمحافظة القطيف شرق المملكة، وفقا لقناة ” العربية ” .

وأحبطت الجهات الأمنية مخططات إرهابية، وضبط وكر أسلحة ومتفجرات، بعد حصار مركزا به مجموعة من الإرهابيين وسط العوامية.

ونجحت الجهات الأمنية، أثناء المداهمة، في القبض علي صالح النمر و هلاك عدد من الإرهابيين المختبئين.