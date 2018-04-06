مسنان يتحديان المرض ويقيمان حفل زفاف بالمستشفى

لندن(صدى):

شهدت إحدى المستشفيات البريطانية ، حالة إنسانية تدعو للتفاؤل والتمسك بالحياة ، حيث قرر مسنان بريطانيان ، عقد قرانهما بالمستشفى عقب إصابة العروس بسرطان البنكرياس ، وحالتها الصحية سيئة .

وأكد الزوجان في تعليقهما على الواقعة في تصريحات إعلامية ، أنه كان من المقرر أن يٌقام حفل زفافهما يوم 27 إبريل الحالي ، ولكن سوء الحالة الصحية للعروس ” هيلين لوت ” البالغة من العمر 57 عاما، أجبر شريكها “ كيفين مكارثي ” ، البالغ من العمر 62 عاما، أن يقدم موعد حفل الزفاف حتى تمت إقامته في المستشفى .

وسرعان ما تحول الخبر الصادم بإصابة السيدة بالسرطان إلى لحظات إيجابية وإعداد حفل القران بحضور الأصدقاء والعائلة، والتقط للحفل مجموعة من الصور التي تدعو للتفاؤل .