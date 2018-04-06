مسنان يتحديان المرض ويقيمان حفل زفاف بالمستشفى
شهدت إحدى المستشفيات البريطانية ، حالة إنسانية تدعو للتفاؤل والتمسك بالحياة ، حيث قرر مسنان بريطانيان ، عقد قرانهما بالمستشفى عقب إصابة العروس بسرطان البنكرياس ، وحالتها الصحية سيئة .
وأكد الزوجان في تعليقهما على الواقعة في تصريحات إعلامية ، أنه كان من المقرر أن يٌقام حفل زفافهما يوم 27 إبريل الحالي ، ولكن سوء الحالة الصحية للعروس ” هيلين لوت ” البالغة من العمر 57 عاما، أجبر شريكها “ كيفين مكارثي ” ، البالغ من العمر 62 عاما، أن يقدم موعد حفل الزفاف حتى تمت إقامته في المستشفى .
وسرعان ما تحول الخبر الصادم بإصابة السيدة بالسرطان إلى لحظات إيجابية وإعداد حفل القران بحضور الأصدقاء والعائلة، والتقط للحفل مجموعة من الصور التي تدعو للتفاؤل .
فيصل[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 2 ساعتين
السعادة قرار،،حقا
فهد[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يوفقكم
نهى[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله زينين،،،، الله يسعدهم
أميمة محمد[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسعدكم
أميمة محمد[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 15 دقيقة
يازينهم