” آل الشيخ ” عضوًا في الهيئة العامة للثقافة
أعرب رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، عن شكره وتقديره لقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين – حفظهما الله – بتعييينه عضوًا في مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة .
وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : تشرفت بثقة مولاي خادم الحرمين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله بتعييني عضوًا في مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة.. وسأعمل مع زملائي في المجلس لتقديم كل ما يخدم وطننا الغالي .
نهى[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 1 ساعة
موفق أن شاء الله
فهد[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 1 ساعة
موفق أن شاء الله
فيصل[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 1 ساعة
تستحق كل الخير
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 883 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهل ابو ناصر