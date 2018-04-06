” آل الشيخ ” عضوًا في الهيئة العامة للثقافة

طلال الغامدي(صدى):

أعرب رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، عن شكره وتقديره لقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين – حفظهما الله – بتعييينه عضوًا في مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة .

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : تشرفت بثقة مولاي خادم الحرمين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله بتعييني عضوًا في مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة.. وسأعمل مع زملائي في المجلس لتقديم كل ما يخدم وطننا الغالي .