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ريال مدريد أكثر أندية الليجا متابعة عبر التلفاز

ريال مدريد أكثر أندية الليجا متابعة عبر التلفاز
ماجد محمد(صدى):

في تقرير حول أكثر الأندية الإسبانية متابعة عبر التلفاز في الليجا، فقد احتل ريال مدريد المركز الأول على حساب كافة الأندية يليه برشلونة .

فقد عرضت هيئة رابطة الليجا، التقارير الكاملة للمتابعات التليفزيونية لمباريات فرق البطولة ليظهر الريال في المقدمة يليه برشلونة ثم أتليتكو مدريد بينما حل فالنسيا رابعًا وإشبيلية خامسًا .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 2 ساعتين

الريال احسن فريق في العالم

[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 2 ساعتين

مؤكد هذا بسبب رونالدو

[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 2 ساعتين

احسن فريق بالعالم

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