ريال مدريد أكثر أندية الليجا متابعة عبر التلفاز
في تقرير حول أكثر الأندية الإسبانية متابعة عبر التلفاز في الليجا، فقد احتل ريال مدريد المركز الأول على حساب كافة الأندية يليه برشلونة .
فقد عرضت هيئة رابطة الليجا، التقارير الكاملة للمتابعات التليفزيونية لمباريات فرق البطولة ليظهر الريال في المقدمة يليه برشلونة ثم أتليتكو مدريد بينما حل فالنسيا رابعًا وإشبيلية خامسًا .
نهى[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 2 ساعتين
الريال احسن فريق في العالم
فهد[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 2 ساعتين
مؤكد هذا بسبب رونالدو
فيصل[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 2 ساعتين
احسن فريق بالعالم