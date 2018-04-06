ريال مدريد أكثر أندية الليجا متابعة عبر التلفاز

ماجد محمد(صدى):

في تقرير حول أكثر الأندية الإسبانية متابعة عبر التلفاز في الليجا، فقد احتل ريال مدريد المركز الأول على حساب كافة الأندية يليه برشلونة .

فقد عرضت هيئة رابطة الليجا، التقارير الكاملة للمتابعات التليفزيونية لمباريات فرق البطولة ليظهر الريال في المقدمة يليه برشلونة ثم أتليتكو مدريد بينما حل فالنسيا رابعًا وإشبيلية خامسًا .