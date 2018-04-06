تخصيص الجولة 25 من دوري المحترفين لشكر قواتنا المسلحة
تفاعلاَ مع توجيهات معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بتخصيص الجولة25 من الدوري السعودي للمحترفين؛ لشكر رجال القوات المسلحة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تشارك بتسمية الجولة باسم ” #شكرا قواتنا المسلحة ” .
كما تم تخصيص بنر موحد لجميع مباريات الأسبوع، إضافة إلي قمصان شكر يرتديها اللاعبين.
فيصل[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 2 ساعتين
فكرة رائعة
فهد[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 2 ساعتين
عاشت قواتنا المسلحة
نهي[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحميهم
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 893 ] نشر منذ 1 ساعة
كل الشكر لبو ناصر ومبادره رائعه
اللهم انصر جنودنا في الحد الجنوبي