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تخصيص الجولة 25 من دوري المحترفين لشكر قواتنا المسلحة

تخصيص الجولة 25 من دوري المحترفين لشكر قواتنا المسلحة
طلال الغامدي(صدى):

تفاعلاَ مع توجيهات معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بتخصيص الجولة25 من الدوري السعودي للمحترفين؛ لشكر رجال القوات المسلحة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تشارك بتسمية الجولة باسم ” #شكرا قواتنا المسلحة ” .

كما تم تخصيص بنر موحد لجميع مباريات الأسبوع، إضافة إلي قمصان شكر يرتديها اللاعبين.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 2 ساعتين

فكرة رائعة

[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 2 ساعتين

عاشت قواتنا المسلحة

[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يحميهم

[ عدد التعليقات: 893 ] نشر منذ 1 ساعة

كل الشكر لبو ناصر ومبادره رائعه
اللهم انصر جنودنا في الحد الجنوبي

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