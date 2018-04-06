تخصيص الجولة 25 من دوري المحترفين لشكر قواتنا المسلحة

طلال الغامدي(صدى):

تفاعلاَ مع توجيهات معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بتخصيص الجولة25 من الدوري السعودي للمحترفين؛ لشكر رجال القوات المسلحة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تشارك بتسمية الجولة باسم ” #شكرا قواتنا المسلحة ” .

كما تم تخصيص بنر موحد لجميع مباريات الأسبوع، إضافة إلي قمصان شكر يرتديها اللاعبين.