حساب المواطن يوضح كيفية تقديم اعتراض على المدفوعات
كشف برنامج خدمة العملاء التابع لـ ” حساب المواطن ” عن الإجراء الذي يجب فعله حال رفض الاعتراض على قيمة الاستحقاق, مشيراً إنه في حال رفض الاعتراض يمكنك الاستئناف على قرار الرفض بالاعتراض من جديد خلال 3 أشهر من تاريخ نتيجة الاعتراض السابق.
وأوضح برنامج حساب المواطن أن أحد أسباب رفض الاعتراض هو أن المبلغ الذي أودع للمستفيد صحيح، وبالتالي اعتراضه مرفوض.
وبيَّن الحساب أنه على المستفيد التأكد من قيمة الدعم قبل رفع اعتراض من خلال الدخول إلى حاسبة الدعم وإدخال عدد أفراد الأسرة وأعمارهم والدخل، وفي حالة كانت النتائج أكثر من المبلغ المودع يتم رفع اعتراض، وإذا توافق الناتج مع المبلغ المودع فعندها لا حاجة لرفع الاعتراض.
وتتضمن شروط الأهلية أن يكون المستفيد سعودي الجنسية- ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل- وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
وتستلزم شروط الأهلية في البرنامج تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى.
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 893 ] نشر منذ 2 ساعتين
سؤال يا شباب
هل اللي حسابه مجمد في البنك يقدر يسحب حساب المواطن
ارجو الرد علي
نهي[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله ما كنا نعرف الطريقة
فهد[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما ذكر شئ عن الوقت
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايجزاء العاملين على حساب المواطن خير
الدوله منحتنا وتفضلت علينا وهم حرمونا
الله لايسامحهم ولا يبيح منهم
@ ياصدى لاتنشرون حساب المواطن حنا ترا والله كرهته
وكل ماشوفه ادعي على العاملين عليه بعدم التوفيق
انا متقاعد وعندي عاطلين بالبيت ومدري ايش نبدي
الكهربا والا الماء والا الاتصلات والا البنزين
وماعندي دخل غير راتبي التقاعدي ورزقي على الله
مير غابني حساب المواطن اللي ماستفدت منه
حسبي الله ونعم الوكيل
فهد الشمري[ عدد التعليقات: 437 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لايحوجنا الله الغني قال قال أيش حساب مواطن