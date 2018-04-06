حساب المواطن يوضح كيفية تقديم اعتراض على المدفوعات

عادل الحربي (صدى):

كشف برنامج خدمة العملاء التابع لـ ” حساب المواطن ” عن الإجراء الذي يجب فعله حال رفض الاعتراض على قيمة الاستحقاق, مشيراً إنه في حال رفض الاعتراض يمكنك الاستئناف على قرار الرفض بالاعتراض من جديد خلال 3 أشهر من تاريخ نتيجة الاعتراض السابق.

وأوضح برنامج حساب المواطن أن أحد أسباب رفض الاعتراض هو أن المبلغ الذي أودع للمستفيد صحيح، وبالتالي اعتراضه مرفوض.

وبيَّن الحساب أنه على المستفيد التأكد من قيمة الدعم قبل رفع اعتراض من خلال الدخول إلى حاسبة الدعم وإدخال عدد أفراد الأسرة وأعمارهم والدخل، وفي حالة كانت النتائج أكثر من المبلغ المودع يتم رفع اعتراض، وإذا توافق الناتج مع المبلغ المودع فعندها لا حاجة لرفع الاعتراض.

وتتضمن شروط الأهلية أن يكون المستفيد سعودي الجنسية- ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل- وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

وتستلزم شروط الأهلية في البرنامج تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى.