المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تفاجىء المسافرين

نايف السالم(صدى):

بدأت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أمس الخميس، في تطبيق نظام النقطة الموحدة على الجسر بين السعودية والبحرين، على أن يستمر لـ 4 أيام بشكل تجريبي.

وفاجأت المؤسسة المسافرين عقب توجيه رسالة لهم عبر حسابها على ” تويتر ” تؤكد إلغاء إجراءات السفر للمسافرين إلى البحرين، لتسهيل السفر بين البلدين.

يجدر الإشارة إلى أنه يأتي الأثر المباشر لتطبيق النقطة الموحدة في اختصار نقاط العبور بمنطقة الخدمات من أربع إلى نقطة واحدة لتوفير الوقت على المسافرين مقارنة في الإجراءات التي يُعمل بها حالياً.

وتأتي الإجراءات التجريبية في النقطة الموحدة في جسر الملك فهد؛ لاستهداف مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ويبقى الوافدون على الإجراءات المتبعة سابقاً، على أن تكون هناك مراجعة شاملة، وتقويم التجربة من مختلف الجوانب لتحديد تطبيق إجراءات ربط النقطة الواحدة للوافدين من عدمها.