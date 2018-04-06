منتخب تعليم صبيا بطلا لكأس التعليم لكرة القدم

تركي السالم(صدى):

حقق منتخب تعليم صبيا بجازان للمرحلة الثانوية بطولة كأس التعليم لكرة القدم على مستوى المملكة بعد فوزه على منتخب تعليم الرياض بركلات الترجيح في ملعب الجبلين بحائل.

ومن المقرر أن يتم مكافأة كل لاعب من نادي الأمجاد شارك في هذا البطولة، وضعف مكافأة اللاعب للمدرب علي مشني مدرب درجة الناشئين ومساعد مدرب الشباب في نادي الأمجاد.

وكانت البطولة شهدت منافسة قوية بين منتخبات التعليم استطاع من خلالها منتخب تعليم صبيا أن يتجاوز الأدوار التمهيدية، ويتغلب على فريق منتخب تعليم الرياض بركلات الترجيح ليحقق البطولة.