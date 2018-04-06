بالفيديو.. رد فعل صادم لامرأة سقط مولودها بمرحاض مطار بيروت

بيروت(صدى):

شهد مطار بيروت واقعة غريبة من نوعها ، حيث وضعت فتاة أثيوبية طفلها داخل مرحاض المطار بمساعدة إحدى المسافرات ورقيب شرطة .

وتعود الواقعة ، عندما دخلت مسافرة أثيوبية إلى المرحاض عقب شعورها بتعب مفاجأ ، فأصابتها الصدمة عقب سقوط مولودها في المرحاض ، ما دفعها للصراخ لجلب المساعدة .

على الفور اتجهت إحدى المسافرات للرقيب أول في قوى الأمن الداخلي للمطار ” فرح فياض ” ، قائلة ” هناك إمرأة تلد في المرحاض ” .

فهرعت الرقيب إلى الحمامات، لتفاجأ بامرأة تصرخ بعد أن سقط وليدها في المرحاض، فما كان منها إلا أن انتشلته بمساعدة المسافرة الأخرى، وراحت تنظفه، ثم طلبت الطبيب المناوب من أجل الاهتمام بالمرأة التي تم نقلها لاحقاً إلى المستشفى.