الطائف تسجل حالتي جرب.. والصحة تؤكد سلامة الوضع الصحي

حسين العلي(صدى):

أعلنت الصحة في الطائف تسجيل حالتين مصابه بالجرب واحتواء كافة المخالطين للحالات وتكثيف المعاينة للتجمعات التي ينتمي لها المصابين.

وكانت الحاله الأولى لرجل في العقد الرابع من العمر محال من أحد المستشفيات العسكرية والحالة الثانية لطالبة مدرسة في العاشره من عمرها.

جاء ذلك على لسان متحدثها عبدالهادي الربيعي مؤكدا أنه تم معالجة الحالتين واتخاذ الإجراء اللازم للمخالطين مطمئن الجميع بأن فرق الرقابه اتخذت احتياطات احترازية مضاعفه منذ وقت مبكر بالتنسيق مع إدارات الصحة المدرسية بصحة الطائف لمراقبة الحاله الصحية داخل المدارس ولا يوجد مايدعو للقلق.

وأضاف أن مركز القياده والتحكم بقيادة مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس يتابع من خلال اجتماعات دورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه للحيلوله دون تزايد الحالات واحتواء كافة المخالطين وفق سياسات العلاج المتبعة.

وأضاف أنه تم تكثيف الحملات التوعوية من خلال إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحيه منذ وقت مبكر بتنفيذ البرامج التوعويه في المولات والمدارس والتجمعات العائليه بما يحقق الوقايه والحماية الذاتية لدى المجتمع.

واختتم ” الربيعي ” حديثه بسلامة الوضع الصحي ومعالجة الحالات والسيطره التامه على الوضع الصحي.