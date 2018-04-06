بالفيديو.. كاظم الساهر يراقص عارضة أزياء ويثير جدل جمهوره

نورة الشهري(صدى):

أثارت عارضة أزياء سورية الكثير من الجدل، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو خلال مشاركتها في تصوير فيديو كليب أغنية الفنان العراقي كاظم الساهر ” قولي أحبك ” والذي يعود إلى حوالي 20 عاماً.

ونشرت العارضة ” سالي غزلان ” الفيديو عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام ” ، وعلّقت عليه مشيرةً إلى أن الساهر أختارها من بين المشاركات في الكليب لكي ترقص معه قائلةً: ” من أروع جلسات التصوير.. شكراً كاظم الساهر على اختيارك لي بالرقصة “.

وقد تداول الرواد والمتابعون هذا الفيديو بشكل كبير، متسائلين عن السبب الذي دفع بها إلى نشره في هذا التوقيت بعد فترة وجيزة على إعلان الساهر خطوبته من الفتاة التونسية ” سارة المقني “.

فقد أشار البعض إلى أن غزلان ما تزال على تواصل مع الساهر وأنها قصدت نشره في هذه الفترة لخلق أزمة بينه وبين خطيبته، في حين أشار البعض الآخر إلى أن هذا الفيديو قديم جداً وأن الساهر قد لا يذكر هذه العارضة من الأساس، وأن غرضها هو تسليط الضوء عليها وكسب المزيد من المتابعين على حساب الساهر.