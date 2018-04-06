تكريم ” وافد ” كسفير للصناعة السعودية.. ورجال أعمال يطالبون بالتحقيق

علي القحطاني(صدى):

أعرب رجال أعمال وصناعيون ” مواطنون ” ، عن استغرابهم من ” وافد ” ، يزعم أنه سفير الصناعيين السعوديين، ويدّعي أنه مؤسِّس لملتقى مخصَّص للصناعيين، والمصدرين السعوديين، كما يتواصل مع جهات رسمية عديدة وينظِّم معارض وملتقيات.

واعتمد ” الوافد ” في ذلك، على مجموعة ” واتساب ” ، يضم كبار المسؤولين بجهات حكومية، يطلب خلاله معلومات كثيرة ومتعددة.

يجدر الإشارة إلى أن الوافد المذكور، تم تكريمه بملتقيات حكومية، كسفير للصناعة والمصدرين السعوديين، وممثل لهم، وذلك في ظل دهشة من الصناعيين السعوديين؛ كونه يعمل خارج المظلات الرسمية، المعنية بالصناعة والصناعيين السعوديين.

يُذكر أن الصناعيون، طالبوا الجهات المختصة، بالتحقق من مزاعم ” الوافد ” ، متسائلين ” كيف يتم تكريمه، كممثل لقطاع الأعمال السعودي، رغم أنه مجرد عامل وافد ” .