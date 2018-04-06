بالصور.. انطلاق ” أودي آي إس 5 سبورت باك ” بقوة 444 حصان

نيويورك(صدى):

في حين أن أودي RS5 Sportback قدمت منذ شهر يناير، إلا أن إزاحة الستار عن السيارة وتقديمها في معرض نيويورك جعل عشاق مركبات الأداء متحمسين للغاية.

وتعد سيارة RS5 Sportback أكبر حجمًا وأكثر عملية ، وهي نسخة أكثر جاذبية من RS5 كوبيه.

ومثل النسخ الشقيقة ذات البابين، فهي تأتي بمحرك V6 بشاحنين توربينيين سعة 2.9 لتر بقوة 444 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات ونظام دفع رباعي ، ويمكن للسيارة التسارع الى 100 كم في الساعة في غضون 3.7 ثانية. والسرعة القصوى للسيارة تبلغ 250 كم / ساعة ولكن مع حزمة Dynamic Plus الاختيارية ، تزيد السرعة إلى 280 كم / ساعة.

ويعتبر تصميم RS5 Sportback أنيق وعدواني مثل السيارة الكوبيه. مع الصادمين الكبيرين والعجلات الضخمة، مداخل الهواء الأمامية الكبيرة، شبكة تهوية سوداء اللون، مشتت خلفي، واثنان من مخارج العادم بيضاوية الشكل. والولايات المتحدة سيبدأ مبيعات طرح السيارة في النصف الثاني من العام. وفي حين أن الأسعار لم تعلن بعد، ولكن يتوقع أن تبدأ السيارة أكثر من 70.000 دولار.