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الجوازات: شرط محدد لا يطبق على الأطفال عند استخراج جواز لهم

الجوازات: شرط محدد لا يطبق على الأطفال عند استخراج جواز لهم
حمود العنزي(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن الأطفال لا يطبق عليهم، شرط ارتداء زي معين في الصور المطلوبة لاستخراج جواز سفر.

ووجه مواطن سؤالاً للحساب الرسمي للجوازات بموقع ” تويتر ” قال فيه: ” هل يلزم لطفلين بعمر عامين وثمانية أعوام أخذ صورة بالشماغ والثوب أو يتم التجاوز عنهم لأنهم أطفال عند طلب إصدار جواز لهم ” .

وأكد حساب الجوازات، أن التعليمات تشترط الزي السعودي في صورة الجواز لمن بلغ 15 عاماً فأكثر.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 49 دقيقة

بيصيرون احلى بزي بلدهم

[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 48 دقيقة

طيب 👍👍

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