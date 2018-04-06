الجوازات: شرط محدد لا يطبق على الأطفال عند استخراج جواز لهم
أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن الأطفال لا يطبق عليهم، شرط ارتداء زي معين في الصور المطلوبة لاستخراج جواز سفر.
ووجه مواطن سؤالاً للحساب الرسمي للجوازات بموقع ” تويتر ” قال فيه: ” هل يلزم لطفلين بعمر عامين وثمانية أعوام أخذ صورة بالشماغ والثوب أو يتم التجاوز عنهم لأنهم أطفال عند طلب إصدار جواز لهم ” .
وأكد حساب الجوازات، أن التعليمات تشترط الزي السعودي في صورة الجواز لمن بلغ 15 عاماً فأكثر.
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 893 ] نشر منذ 50 دقيقة
طيب
نهي[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 49 دقيقة
بيصيرون احلى بزي بلدهم
فهد[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 48 دقيقة
طيب 👍👍