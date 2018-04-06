الجوازات: شرط محدد لا يطبق على الأطفال عند استخراج جواز لهم

حمود العنزي(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن الأطفال لا يطبق عليهم، شرط ارتداء زي معين في الصور المطلوبة لاستخراج جواز سفر.

ووجه مواطن سؤالاً للحساب الرسمي للجوازات بموقع ” تويتر ” قال فيه: ” هل يلزم لطفلين بعمر عامين وثمانية أعوام أخذ صورة بالشماغ والثوب أو يتم التجاوز عنهم لأنهم أطفال عند طلب إصدار جواز لهم ” .

وأكد حساب الجوازات، أن التعليمات تشترط الزي السعودي في صورة الجواز لمن بلغ 15 عاماً فأكثر.