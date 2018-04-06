بالفيديو.. دنيا بطمة: بقدر أعيش بدون مكياج

نورة الشهري(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ردود أفعال عدد من الفنانات المغربيات على سؤالهن ” هل تستطيعي العيش بدون مكياج ؟ ” .

وقالت الفنانة دنيا بطمة ، ” إيه أقدر أعيش من دون مكياج .. اساسا طلعت بمقابلات بدون مكياج ” .

وتابعت بطمة ” يجب أن يكون كل واحد عنده ثقة بالنفس .. والأهم هو الاعتناء بالبشرة ” .

فيما علقت الفنانة بسمة بوسيل ” إيه بعيش بدون مكياج .. أصلا أول ما جيت كنت بدون مكياج وبعدين حطولي ” .

واثار الفيديو سخرية المتابعين الذين أكدوا ” أن كثيرا من الفنانات لا تستطعن العيش بدون عمليات تجميل كيف تعشن بدون مكياج ؟ ” .