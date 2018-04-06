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بالفيديو.. دنيا بطمة: بقدر أعيش بدون مكياج

بالفيديو.. دنيا بطمة: بقدر أعيش بدون مكياج
نورة الشهري(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ردود أفعال عدد من الفنانات المغربيات على سؤالهن ” هل تستطيعي العيش بدون مكياج ؟ ” .

وقالت الفنانة دنيا بطمة ، ” إيه أقدر أعيش من دون مكياج .. اساسا طلعت بمقابلات بدون مكياج ” .

وتابعت بطمة ” يجب أن يكون كل واحد عنده ثقة بالنفس .. والأهم هو الاعتناء بالبشرة ” .

فيما علقت الفنانة بسمة بوسيل ” إيه بعيش بدون مكياج .. أصلا أول ما جيت كنت بدون مكياج وبعدين حطولي ” .

واثار الفيديو سخرية المتابعين الذين أكدوا ” أن كثيرا من الفنانات لا تستطعن العيش بدون عمليات تجميل كيف تعشن بدون مكياج ؟ ” .


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 ساعات

لا تكفين حطي مكياج مو ناقصين فيران الجرب منتشر .. والظاهر عرفنه السبب
وخففي اشوي من حجاجك لو ماتحفينه
صار سكسوكه

[ عدد التعليقات: 893 ] نشر منذ 2 ساعتين

وانتي بمكياج مثل السلقه وشلون بدون مكياج تصيري ركبه

[ عدد التعليقات: 847 ] نشر منذ 33 دقيقة

بسم الله اللهم سكنهم في مساكنهم لا وتشبه نفسها ب مريام فارسوالله انك جيفه لاوجه في المقعد ولا يز في المرقد

[ عدد التعليقات: 847 ] نشر منذ 25 دقيقة

بسم الله اللهم سكنهم في مساكنهم لا وتشبه نفسها ب مريام فارسوالله انك جيفه لاوجه في المقعد ولا طيز في المرقد

[ عدد التعليقات: 9489 ] نشر منذ 12 دقيقة

ههههههه. أكـــيد متحِــــط كــومـــياج ألفقـــــمَه دومــها بالبَحَــــر .😅😂😅😂.

[ عدد التعليقات: 2472 ] نشر منذ 3 دقائق

هههههههههه ثقه بالنفس ومسويه مدري كم عملية تجميل غير انه رحتى كوريا وعملتي تغير راس كامل 🙃

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