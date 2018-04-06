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بالصور.. شرطية ألمانية تخطف الأنظار بجمالها الشديد

بالصور.. شرطية ألمانية تخطف الأنظار بجمالها الشديد
برلين(صدى):

أصبحت شرطة ألمانية، تتمتع بشعبية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورها التي تنشرها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام “، حيث تجاوز عدد متابعيها عليه نصف مليون متابع.

حيث تهتم الشرطية ” أدرين كوليسزار ” ، البالغة من العمر 33 عامًا، بلياقتها حيت تتواجد في صالة الألعاب الرياضية، حيث تقدم دائما النصائح لمتابعيها.

كما زارت ” أدرين ” دبي في ديسمبر الماضي، حيث نشرت عبر حسابها صورا لها في المدينة الإماراتية، مقابل برج العرب ومنطقة جميرا.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 4 ساعات

الله لايشغلنا الا بطاعته

[ عدد التعليقات: 1801 ] نشر منذ 2 ساعتين

هي وقفت عليها كلها ألمانيا حلوه😂

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