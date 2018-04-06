بالصور.. شرطية ألمانية تخطف الأنظار بجمالها الشديد

برلين(صدى):

أصبحت شرطة ألمانية، تتمتع بشعبية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورها التي تنشرها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام “، حيث تجاوز عدد متابعيها عليه نصف مليون متابع.

حيث تهتم الشرطية ” أدرين كوليسزار ” ، البالغة من العمر 33 عامًا، بلياقتها حيت تتواجد في صالة الألعاب الرياضية، حيث تقدم دائما النصائح لمتابعيها.

كما زارت ” أدرين ” دبي في ديسمبر الماضي، حيث نشرت عبر حسابها صورا لها في المدينة الإماراتية، مقابل برج العرب ومنطقة جميرا.