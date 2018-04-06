عضو شورى ينقل رسالة أحد طلابه لوزارة العمل

حمود العنزي(صدى):

كشف الأكاديمي وعضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الخالدي، عن كفاح أحد طلابه، موجهًا الشكر إليه، موجهًا التحية والتقدير للشباب الذي واكب تغيرات العصر ويصنع التغيير وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وغرد ” الخالدي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” موضحًا أنه لديه طالب بالجامعة ويدعى ” عبد المحسن ” ، يدرس معه في محاضرة الصباح، ويعمل بعد العصر في صيانة الجوالات في سوق الجوالات بأبها.

وأوضح أن الشاب وجه الشكر لوزارة العمل التي أتاحت له تلك الفرصة عبر توطين مجال العمل في الجوالات.