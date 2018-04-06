استبعاد المرشحات للوظائف الصحية رغم استيفائهم للشروط والأفضلية

عادل الحربي(صدى):

صُدم عدد من المرشحات، للوظائف الصحية؛ بعد استبعادهن من الترشيح فجأة ودون سبب، وذلك بعد أن تم ترشيحهن من قبل وزارة الصحة، قبل عدة أسابيع، وإجراء الفحص الطبي، والمطابقة بديوان الخدمة المدنية.

وفي هذا السياق، أوضح المواطن ” فوار الحارثي ” ، شقيق أحد المرشحات، صُعقوا بخبر الاستبعاد، وترشيح أخريات، دون وجود معلومة حول الاستبعاد.

وناشد ” الحارثي ” الوزارة، لتوضيح أسباب الاستبعاد غير المبرر؛ وخصوصاً أنها وزميلاتها المستبعدات، مستوفيات للشروط والأفضلية، حسب النقاط.

وتابع حديثه: ” أمر الاستعباد أثّر على المستبعدات نفسيًا؛ إضافة إلى تكبّدهن خسائر مادية؛ جراء هذا الأمر” .