بالصور.. الكشف عن ” فورد موستانج بوليتد ” 2019 بمعرض ديترويت

متابعات(صدى):

كانت فورد موستانج Bullitt أحد الموديلات التي ظهرت في معرض ديترويت للسيارات لهذا العام. وفي حين تبدو موستانج Bullitt وكأنها موستانج عادية مع طلاء باللون الأخضر ، تمتلك السيارة ذات الإصدار الخاص تفاصيل عديدة مختلفة تماما. تجعلها سيارة مختلفة عن موستانج العادية والآن تم الاعلان عن سعر السيارة الجديدة.

ووفقا لفورد، فالاصدار الأخير من Bullitt يبدأ من 46.595 دولار. ومقابل هذا السعر، سيحصل عشاق موستانج على الطلاء الأخضر الداكن هاي لاند، مع محرك V8 سعة 5 لتر، أقوى بواقع 5 حصان من النسخة القياسية بقوة 480 حصان كما تأتي بعجلات 19 بوصة، ومكابح بريمبو وترس تفاضلي خلفي Torsen ، عدادات مختلفة ، وباقة من التجهيزات الجديدة الأخرى.

ومع ذلك، سيكون المستهلكون قادرون على التعامل مع باقة Bullitt Electronics التي تكلف 2100 دولار. وتضيف نظام معلومات تنبيه النقط العمياء ونظام صوتي B & O مع 12 سماعة ونظام ملاحة تاتش، وكذلك ذاكرة لمقعد السائق والمرايا، والإضاءة المحيطة.

وتشمل الخيارات الأخرى لموستانج Bullitt نظام فورد MagneRide لامتصاص الصدمات، والذي سوف يكلف 1695 دولار، مع مقاعد ريكارو رياضية بلمسات من الجلود وخياطة الخضراء بسعر 1.595. لذلك إذا كنتم تريدون موستانج Bullitt بكامل التجهيزات فسيبلغ سعرها 53.260 دولار.

وتعتبر سيارة موستانج Bullitt أغلى قليلا من سيارتك موستانج جي تي فاست باك ، التي تكلف 36.090 دولار.