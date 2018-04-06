ضبط مركبة أزعجت المواطنين بصوت العادم في المدينة

نايف السالم(صدى):

ضبطت إدارة مرور محافظة القريات، مركبة مخالفة؛ على خلفية فيديو متداول لها.

وأظهر الفيديو المتداول السيارة ” جيب بكب ” تسير في الطريق دون أن تحمل لوحة، يقوم قائدها بطمر الرصيف في نهاية شارع المدينة المنورة، بالإضافة للسير عكس الاتجاه، وطلاء المركبة باللون الأسود.

ورفض القائد التجاوب مع رجال الأمن، بالإضافة للقيادة بسرعة وتهور ؛ أدى لأزعاج المواطنين بصوت العادم.

ونجحت دوريات المرور بقِيَادَة المقدم صقر بن مقبول السبيلة مدير شعبة السير، وبتوجيه ومتابعة شخصية ومباشرة وميدانية من مدير مرور محافظة القريات العقيد عبدالعزيز محمد البريذع، في ضبط السيارة المخالفة وإِيدَاعها الحجز، وإحَالَة أوراقها إِلَى هَيْئَة الفصل فِي المخالفات؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.